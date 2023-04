Avete tempo per ascoltare le 199 nuove canzoni di Mac DeMarco?

Mac DeMarco è un simpatico folle. Su questo non ci sono dubbi. E anche lui sarebbe d’accordo con noi. Lo esplicita sul palco, in cui tra una strofa di una canzone e l’altra (sempre soffici, delicate, chill) si lascia andare in boccacce, espressioni o gesta assurde, nei video, dove la sua faccia costantemente scapigliata e arruffata in quel sorriso disarmonico è la rappresentazione fisica del buffo e, naturalmente, nella sua musica e nei suoi dischi. Celebre è questo aneddoto: nel 2015 esce Another One, uno dei suoi lavori più apprezzati e nel brano di chiusura dell’EP, My House by the Water, un’acquatica composizione strumentale, l’artista pronuncia l’indirizzo della propria casa a New York invitando gli ascoltatori a passare a trovarlo per una tazza di tè. Nei giorni che seguirono l’uscita dell’EP DeMarco si trovò fuori dalla porta di casa una fila di fan in pellegrinaggio. Se volete tentare, magari siete in tempo e l’indirizzo è ancora lo stesso, 6802 Bayfield Ave, Arverne, New York.

Da quel lontano 2015, il musicista canadese ha continua a pubblicare dischi con un ottimo riscontro di pubblico e critica. L’ultimo, un album strumentale dal titolo (per ribadire quanto appena detto) Five Easy Hot Dogs, uscito lo scorso 20 gennaio. Sembrava sufficiente per questi primi mesi del 2023, ma con DeMarco non si può abbassare la guardia.

Ed ecco che allora oggi, a sorpresa, è uscito One Wayne G un disco formato da – preparatevi – 199 canzoni. Quasi nove ore di musica scritta tra il 2018 e il 2023, tra brani strumentali e pezzi più o meno strutturati, titolati in ordine cronologico con la data di registrazione (anche se alcuni brani hanno dei sottotitoli come Cowboy Shit, She Want The Sandwich, Ball For The Coach), una tendenza che DeMarco si porta dietro dal precedente Five Easy Hot Dogs.

Ecco, se oggi avete nove ore libere, ora sapere come trascorrerle.