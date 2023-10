Avete sentito Post Malone cantare ‘Them Bones’ degli Alice in Chains?

Post Malone canta Them Bones degli Alice in Chains. Non stupisce più di tanto sapendo della passione che il cantante americano ha per certe band.

È successo allo show di Howard Stern, dove il cantante ha suonato anche Landmine e ha parlato di Taylor Swift, Bon Scott, tatuaggi.

In passato, Posty aveva fatto, fra le altre, cover di Better Man dei Pearl Jam (ma anche del singolo anni ’60 Last Kiss, che la band di Eddie Vedder ha riportato al successo nel 1999), Rooster degli Alice in Chains e vari pezzi dei Nirvana, da Come as You Are a Heart Shaped Box un un livestream-tributo.

Qui sotto la cover di Them Bones («Ehi Howard», dice Post Malone prima di attaccare il pezzo tratto da Dirt, «spero di non far casino col testo») e di altri pezzi dell’epoca grunge.