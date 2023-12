Avete sentito ‘Last Christmas’ degli Wham! nella versione trap di Anna?

Perché non festeggiare il Natale con un bel cortocircuito sonoro? Dopo un anno passato a piazzare hit – Cookies N’ Cream con Guè e Sfera Ebbasta, Vetri neri con Ava e Capo Plaza, Everyday con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier, giusto per citarne alcune – Anna ha fatto un regalo ai propri follower pubblicando un brano natalizio.

La canzone, che non ha un titolo, è stato prodotto da Miles ed è costruito sul campione di Last Christmas degli Wham!, la hit natalizia per eccellenza. Il brano inoltre è stato pubblico solo sui social di Anna, e non sui distributori digitali, non entrando così a far ufficialmente parte della discografia della trapper (probabilmente anche a causa del sample utilizzato). Il video invece ritrae Anna e Miles in centro a Milano durante le feste e a contatto con il pubblico.

Perché non iniziare il giorno di Natale ascoltando la miglior trapper italiana sparare rime e punchline sopra Last Christmas?