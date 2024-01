Avete sentito ‘Just Another Rainbow’ di Liam Gallagher e John Squire?

«Per me, Just Another Rainbow parla di delusione, di quella sensazione che ti fa dire che non ottieni mai ciò che realmente desideri». Così John Squire, ex-chitarrista degli Stone Roses, ha descritto il nuovo singolo con Liam Gallagher, disponibile da oggi. «In realtà non mi piace spiegare le canzoni, penso che trovarvi significato sia il privilegio di chi ascolta. Una canzone può essere qualsiasi cosa. E per me, questa è una delle più felici che abbiamo fatto insieme, anche se non lo sembra».

Felicitazioni, in un certo senso, Just Another Rainbow le porta: è infatti il primo assaggio di una nuova collaborazione attesa, e che dovrebbe realizzarsi in primis nella forma di un album à deux. Un comunicato ufficiale, rilasciato congiuntamente dai due artisti di Manchester, lascia però intendere che sia solo l’inizio: «arriverà altra nuova musica, e potrebbero esserci anche show dal vivo».

Gallagher ha rivolto parole di grande stima verso Squire: «Tutti lo definiscono chitarrista, ma si dimenticano che è anche un autore eccellente. Per me lo è senza ombra di dubbio».