Avete sentito ‘Girls & Boys’ dei Blur rifatta dai Måneskin?

Nell’estate del revival dei Blur e anche un po’ del Brit pop, i Måneskin hanno imbastito una nuova cover: Girls & Boys, il singolone del 1994 della band di Damon Albarn.

È successo all’EXPO Plaza dei Hannover, in Germania, nella prima data del lungo tour che porterà il quartetto in giro per il mondo.

«Quando abbiamo fatto la scaletta per questo tour ci siamo accorti che c’era una sola cover e come si sa a noi le cover piacciono», ha detto Damiano sul palco prima di ringraziare i Blur per questa «canzone meravigliosa».

Ecco la versione dei Måneskin:

Oltre ad avere accennato come in passato Iron Sky di Paolo Nutini a cappella, ad Hannover i quattro hanno anche suonato un pezzo inedito intitolato The Driver:

In scaletta anche il singolo dei Måneskin hanno pubblicato venerdì scorso, Honey (Are U Coming?), che suoneranno il 12 settembre agli MTV Video Music Awards. Sono candidati in due categorie: gruppo dell’anno e miglior video rock con The Loneliest.