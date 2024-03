Avete ascoltato la versione da 10 minuti di ‘Going Home’ fatta dai Guitar Heroes di Mark Knopfler?

Era stato annunciato appena poco più di un mese fa: Mark Knopfler aveva messo insieme un supergruppo composto da oltre 60 artisti per creare una nuova versione di Going Home (Theme From Local Hero), composto come tema della colonna sonora del film di Bill Forsyth del 1983 e brano che aveva chiuso molte volte i concerti dei Dire Straits.

La rilettura dell’iconica canzone (prodotta da Guy Fletcher, tastierista dei Dire Straits e spesso braccio destro musicale di Knopfler, e che contiene anche una delle ultime registrazioni di Jeff Beck) è ora disponibile per l’ascolto, dura quasi 10 minuti, e i proventi verranno devoluti alle associazioni Teenage Cancer Trust (UK) e Teen Cancer America (US).

Il supergruppo, che ha preso il nome di Mark Knopfler’s Guitar Heroes, vede la partecipazione di Bruce Springsteen, David Gilmour, Slash, Eric Clapton, Ringo Starr, Ronnie Wood, Pete Townshend, Sting, Brian May, Joan Jett, Nile Rodgers, Zucchero.

Ma la lista continua con Joan Armatrading, Richard Bennett, Joe Bonamassa, Joe Brown, James Burton, Jonathan Cain, Paul Carrack, Ry Cooder, Jim Cox, Steve Cropper, Sheryl Crow, Danny Cummings, Duane Eddy, Sam Fender, Peter Frampton, Audley Freed, Vince Gill, Buddy Guy, Keiji Haino, John Jorgenson, Sonny Landreth, Albert Lee, Greg Leisz, Alex Lifeson, Steve Lukather, Phil Manzanera, Dave Mason, Hank Marvin, Robbie McIntosh, John McLaughlin, Tom Morello, Rick Neilsen, Orianthi, Brad Paisley, Mike Rutherford, Joe Satriani, John Sebastian, Connor Selby, Slash, Andy Taylor, Susan Tedeschi and Derek Trucks, Ian Thomas, Keith Urban, Steve Vai, Waddy Wachtel, Joe Louis Walker, Joe Walsh, Glenn Worf.