Aumentano le capienze dei concerti, ma non al 100% al chiuso

È arrivata ieri sera l’indicazione del Comitato Tecnico Scientifico circa la revisione delle capienze per i concerti: con Green Pass obbligatorio, il limite è stato alzato al 100% all’aperto e all’80% al chiuso per sale da concerto, teatri e cinema, al 75% per gli stadi, al 50% per i palazzetti dello sport e in genere per gli eventi sportivi al chiuso.

L’indicazione potrà essere rivista nell’arco del prossimo mese. È valida per le zone bianche e dovrà poi essere tradotta in una decisione operativa dal Consiglio di ministri.

Dovrà essere usata la mascherina durante tutte le fasi degli eventi e, negli spazi al chiuso, dovrà essere posta massima attenzione all’aerazione. Il CTS non ha posto limiti agli accessi ai musei purché i flussi siano organizzati favorendo il distanziamento interpersonale.

Silvio Brusaferro, portavoce del CTS, sottolinea in una nota la «opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse».