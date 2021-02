Assalti Frontali, guarda il video di ‘Compagno Orso’

È uscito oggi il video di Compagno Orso, il brano degli Assalti Frontali dedicato a Lorenzo Orsetti, volontario morto in Siria nel 2019 combattendo contro l’Isis. Al video hanno collaborato cinque artisti: Aladin Al Baraduni, Gianluca Staderini, André Malis, Chiara Fazi, Francesca D’Andrea e Zerocalcare.

«Oggi è il compleanno di Lorenzo, il compagno Orso. Usciamo con un video per fare un regalo a lui, che non c’è più, e quindi a tutti noi», dicono gli Assalti Frontali. «Abbiamo sempre pensato che c’è bisogno di musica e di messaggi, che il rap è poesia e ed è un modo per emozionarsi e avvicinarsi alla bellezza e alla cultura. Quando cantiamo Compagno Orso sentiamo tutto questo. E quando finisce capita a volte che qualcuno (molto giovane) ci chieda “Ma che è Kobane?” e allora sentiamo ancora una volta che il rap è un mezzo per trasmettere valori e crescere insieme».

«Fare il video non era facile», raccontano. «Quando a dicembre è uscita la canzone ci avete scritto: “basta chiudere gli occhi e passano le immagini di un film. Un film di estremo dolore ma oltre il Rojava, Orso ha fatto sbocciare nuovi fiori di libertà”». Lo scorso dicembre è uscita una compilation dedicata alla storia di Orsetti: Her Dem Amade Me, a cui hanno partecipato moltissimi musicisti tra cui Paolo Benvegnù, Giorgio Canali, Pierpaolo Capovilla, Max Collini, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Giovanni Truppi, Margherita Vicario. Ne abbiamo parlato qui.