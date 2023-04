Assaggereste l’olio d’oliva prodotto da Jonny Greenwood dei Radiohead?

Jonny Greenwood, chitarrista e polistrumentista dei Radiohead, ha iniziato a produrre e vendere il proprio olio d’oliva.

Non tutti sanno infatti che Greenwood ha una forte passione per l’Italia. Il Greenwood Oil, così il nome, è infatti prodotto nelle Marche, dove il musicista trascorre il suo tempo lontano dalla musica da circa otto anni oramai. Le olive sono tutte coltivate nei suoi campi. «Sono solo poche bottiglie, ma sono davvero orgoglioso del risultato finale», ha twittato l’artista. «Sto passando sempre più tempo con i miei amici italiani in questo bellissimo Paese». E non stentiamo a credergli visto che conclude il messaggio in marchigiano: «Mejo de cusci’ non se trova. Jemo a magna!».

L’etichetta è stata invece disegnata da Stanley Donwood, l’artista dietro le copertine dei Radiohead e proprio sul sito della band sarà possibile acquistare il Greenwood Oil. Il costo per la singola bottiglia, acquistabile dal sito dei Radiohead, è di 35 sterline per mezzo litro, 60 per il litro. Paradossalmente, però, l’olio non sarà venduto in Italia, ma solo in Inghilterra tramite spedizioni.