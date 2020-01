Ascolta ‘Yummy’, il nuovo singolo di Justin Bieber

Justin Bieber è tornato con un nuovo singolo, Yummy, di cui aveva già pubblicato un teaser la vigilia di Natale insieme all’annuncio del suo nuovo tour. È il primo singolo dal quinto album ufficiale di Bieber, che arriva dopo il successo di Purpose, uscito nel 2015.

Il brano è un dolce R&B in cui Bieber rende omaggio alla sua fidanzata così: “Yeah, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy yummy”.

“Noi esseri umani non siamo perfetto”, ha detto Bieber settimana scorsa presentando la sua nuova musica. “Il mio passato, i miei errori e tutte le cose che mi sono successe… penso di dire la verità se dico che sono dove dovrei essere e che Dio mi ha messo dove voleva farmi stare. Penso che questo album sia diverso dai miei precedeti perché arriva in un momento particolare della mia vita”.