Ascolta ‘Xian Man’, il primo singolo del nuovo disco di Stephen Malkmus

Stephen Malkmus ha annunciato un nuovo album, intitolato Traditional Techniques, in uscita il prossimo 6 marzo. Sarà il suo terzo album solista – senza i Jicks o i Pavement – dopo Stephen Malkmus (del 2001) e Groove Denied (del 2019).

Oggi, per anticipare il disco, Malkmus ha pubblicato il primo singolo, Xian Man, che potete ascoltare qui sopra. Di seguito invece la tracklist di Traditional Techniques:

1. ACC Kirtan

2. Xian Man

3. The Greatest Own in Legal History

4. Cash Up

5. Shadowbanned

6. What Kind of Person

7. Flowin’ Robes

8. Brainwashed

9. Signal Western

10. Amberjack