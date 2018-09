Il chitarista Kim Thayil e il batterista Matt Cameron sono tornati a suonare insieme in un supergruppo tributo agli MC5, di recente sul palco insieme ai Pearl Jam

«Registrare questo pezzo con te è stato speciale, un'esperienza meravigliosa che vorrei ripetere altre 100 volte», ha detto Toni Cornell in occasione della festa del papà

21 anni fa il cantautore affogava nel Wolf River, lasciando in eredità un capolavoro che ha influenzato generazioni di artisti: da PJ Harvey a Chris Cornell.

«Quando penso a Chester vedo il suo volto, che era sempre sorridente. La sua voce vivrà per sempre»

I due duettarono nel 2008 sul pezzo dei Temple of The Dog

Chris Cornell, Jewel, T-Bone Burnett e tanti altri hanno messo in musica alcuni testi inediti del cantautore

'The Promise' è un brano dedicato ai rifugiati e a tutte le persone in difficoltà. Intanto la figlia del musicista ha pubblicato una lunga lettera: «Sei e sarai sempre il mio idolo»

«Penso continuamente a tutti i momenti passati insieme. Continuerò a pensare a quei ricordi e gli vorrò bene per sempre»

La band è ancora in studio per finire il loro quarto disco che segnerà un ritorno al suond acustico degli esordi

«Ce ne andremo nello stesso modo con cui siamo arrivati… senza chiedere scusa a nessuno», ha detto la band in un comunicato.

Il nuovo pezzo di XXXTentacion e Lil Peep è una bomba: che peccato

Esce oggi la collaborazione fra due persone che non si conosceranno mai. Ed è solo un peccato, perché un genere ormai stantìo come la trap finalmente aveva trovato una via di uscita interessante.