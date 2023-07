Ascolta ‘Utopia’, il nuovo album di Travis Scott

Dopo la cancellazione del concerto alle piramidi di Giza, Travis Scott ha deciso di stupirci: Utopia, il nuovo album del rapper di Houston, attesissimo seguito del precedente Astroworld (2018) è finalmente tra noi. Negli scorsi mesi il rapper ha a lungo scherzato sull’hype suscitata dal nuovo disco: ad esempio, a maggio, aveva raccontato di aver fatto ascoltare l’album in anteprima ai giocatori della squadra di baseball della sua città natale, gli Houston Astros, poco prima della loro partita con i Chicago Cubs.

Travis Scott (@trvisXX) at Minute Maid Park pic.twitter.com/qmqcw08WfI — Mark Berman (@MarkBerman_) May 15, 2023

In quell’occasione Scott non aveva fornito nessun dettaglio preciso, limitandosi ad affermare che il disco gli evocava le stesse sensazioni dei sui primi lavori, come l’album di debutto Rodeo e il mixtape Owl Pharaoh.

A febbraio, il CEO di Epic Records Slyvia Rhone aveva detto a Billboard che un nuovo disco di Scott sarebbe dovuto uscire a giugno: l’uscita ufficiale, quindi, non si è allontanata troppo dalla programmazione iniziale. Al di là del disco, nel 2023 il il rapper è stato molto attivo artisticamente: ha partecipato a diverrsi featuring, come quello con Bad Bunny e The Weeknd in K-POP.

All’inizio di questa settimana Scott aveva svelato sul suo profilo Instagram una delle cinque copertine di Utopia, uno scatto del fotografo sudafricano Pieter Hugo. «Il viaggio attraverso Utopia mi ha portato in ogni angolo del mondo e finalmente sta per uscire», aveva scritto. «La copertina principale uscirà con l’album, e fino a quel momento ne pubblicherò una al giorno. Vi amo, ci vediamo a Utopia». La ciliegina sulla torta? Forse perché scottato dalla rinuncia al live di Giza, Scott ha annunciato un altro concerto parecchio evocativo: suonerà a Pompei. Come da previsioni, i featuring presenti nel disco sono pesantissimi: Beyoncé, Drake, SZA, Bad Bunny, The Weeknd, Future, Playboi Carti, Kid Cudi, Sheck Wes, Bon Iver, Pharrell, Sampha, Young Thug, Swae Lee, 21 Savage, Westside Gunn, James Blake e Teezo Touchdown.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da flame (@travisscott)



Potete ascoltare Utopia qui: