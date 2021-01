Ascolta un teaser della canzone che Justin Timberlake canterà per Joe Biden

Justin Timberlake canterà un inedito all’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti che si terrà il 20 gennaio. «Qualche mese fa, durante il lockdown», scrive su Instagram, «ho scritto con Ant Clemons una canzone intitolata Better Days. In verità, ho registrato le ultime parti vocali la sera delle elezioni».

«L’ultimo è stato un anno pieno di frustrazione, dolore, rabbia. Ci sono stati momenti in cui era facile sentirsi impotenti. Questa canzone rappresenta il nostro piccolo modo di incoraggiare le persone a non perdere la speranza e continuare a lavorare per un futuro migliore e più giusto».

A proposito della presidenza Biden, Timberlake scrive che «abbiamo tanto lavoro da fare per riparare, disfare e ricostruire questo Paese… Forse adesso, nonostante gli ultimi quattro anni, siamo sulla buona strada».