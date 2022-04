Ascolta ‘Strange Game’, la prima canzone di Mick Jagger per una serie tv

Mick Jagger ha pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Strange Game ed è una canzone che il frontman dei Rolling Stones ha scritto e registrato insieme al compositore Daniel Pemberton per la nuova serie di Apple TV, Slow Horses. Potete ascoltarla qui sotto:

Lo show è l’adattamento della serie di romanzi di Mick Herron su un gruppo di agenti falliti dell’MI5, esiliati nella Slough House a lavorare sotto il comando di un’altra spia caduta in disgrazia: Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman.

Jagger ci ha raccontato il progetto in un’intervista: «[Le storie di Herron] sono diverse dalle solite spy stories. Sono l’anti-James Bond, l’anti-John le Carré. Mi è sempre piaciuto il genere, è bello quando viene reinventato», ha detto. «La musica di Pemberton aveva un’atmosfera alla Kurt Weill, un po’ blues senza essere blues. Non è la mia solita roba, lo è e non lo è».

«Pensavo che il pezzo avrebbe avuto un’aria sordida. So dove sarà ambientata la storia, una Londra dall’aspetto sinistro. Così ho cercato di entrare nell’atmosfera di questo “strano gioco” e dargli un po’ di dinamica, che nel pezzo era assente». Nell’intervista, che potete leggere a questo link, Jagger ha anche raccontato come la band sta lavorando al prossimo tour europeo.

«Lavorare con Mick Jagger è stata una delle esperienze più eccitanti della mia carriera», ha detto Pemberton. «Sono convinto che sia una canzone da titoli di testa unica e originale, non vedo l’ora che l’ascoltino tutti».