Ascolta ‘Sì, certo l’amore’ il nuovo singolo di Morgan con Panella

In mezzo alla tempesta di questi giorni che ha portato al suo allontanamento da X Factor e alle conseguenti polemiche, Morgan ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Sì, certo l’amore in collaborazione con il paroliere Pasquale Panella, celebre per il suo lungo lavoro al fianco di Battisti di cui firmò i testi per gli ultimi cinque album, da Don Giovanni a Hegel.

Il singolo – uscito in versione estesa da oltre sei minuti e in una radio edit radiophobic – anticipa un nuovo album di Morgan, il primo di inediti da DaAadA del 2007. Stranamente lapidario il commento dell’artista sui suoi social: «Singolo uscito. Sono elettrizzato».

Ascolta le due versioni del brano: