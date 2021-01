Ascolta ‘Pensiero e veleno’, la terza canzone di Morgan scartata da Sanremo

Se avesse collezionato 2000 commenti sul brano precedente, Morgan avrebbe pubblicato anche un’altra canzone bocciata dalla commissione sanremese. E puntualmente è arrivata sul suo profilo Instagram: si chiama Pensiero e veleno e si tratta del terzo brano scartato da Sanremo dopo Il senso delle cose e Il cuore in polvere.

“Sei il mio pensiero e il mio veleno”, canta Morgan. “Mi sento solo e senza meta, le mie parole sbattono sul muro, e scivolano via dal tuo cuore muto“. Ecco il pezzo.

Nei commenti Morgan scrive: «Ora capirete anche voi perché mi sono cadute le braccia, sinceramente va bene tutto, ma mettete in fila queste tre canzoni, senza contare le altre due che ancora non conoscete, e avete sufficienti elementi per dire: ma va**».