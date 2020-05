Ascolta ‘Palazzine’, la nuova collaborazione di Marracash e Coez

Rap e cassa dritta. È uscita Palazzine, la nuova collaborazione fra Marracash e Coez. Il pezzo è attribuito a Kid Vicious. Se il nome dell’artista è un gioco di parole con Sid Vicious, e il logo non a caso riprende quello dei Sex Pistols, non è dato sapere il vero nome, né il volto dell’artista. “Who the f**k is KV?” chiede un post del profilo Instagram inaugurato ieri. Le risposte dei follower vanno da Gemitaiz a Mezzosangue. “Kid Vicious è Liberato!”, scherza qualcuno.

Visualizza questo post su Instagram POST-HUMAN. Un post condiviso da Kid Vicious (@iamkidvicious) in data: 27 Mag 2020 alle ore 6:00 PDT

Secondo altri, Kid Vicious sarebbe semplicemente il nome dato alla collaborazione fra Marracash e Coez. In ogni caso, non è la prima volta in cui le loro strade si incontrano. Coez era presente in due album di Marra, Status del 2015 (in A volte esagero) e Persona del 2019 (in Quelli che non pensano).