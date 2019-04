Ascolta ‘Medellin’, il nuovo singolo di Madonna

È uscito da pochissimi minuti il nuovo singolo di Madonna, Medellin, featuring Maluma.

Il brano anticipa Madame X, il nuovo disco della popstar in uscita il 14 giugno. Eccolo:

Sul disco, Madonna ha dichiarato: «Madame X è un’agente segreto che gira per il mondo, che cambia identità, che combatte per la liberà, che porta luce nell’oscurità. Lei è una ballerina, una professoressa, un capo di stato, una casalinga, una cavallerizza. Una prigioniera. Una studentessa. Una madre. Una bambina. Una maestra. Una suora. Una cantante. Una santa. Una prostituta. La spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X».

Madonna presenterà in première mondiale il videoclip del nuovo singolo durante un esclusivo evento organizzato da MTV e trasmesso in contemporanea mondiale: MTV Presents Madonna Live & Exclusive: ‘Medellín’ Video World Premiere.

In Italia l’esclusivo evento sarà in onda in diretta mercoledì 24 aprile alle 22:00 in simulcast su MTV, canale Sky 130, e su MTV Music, canale Sky 704.