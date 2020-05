Thurston Moore ha pubblicato una nuova canzone, May Daze. La traccia è stata registrata ai the Church studio di Londra insieme al Thurston Moore Group (Steve Shelly, Deb Googe e James Sedwards).

Continua così la serie di canzoni e chicche che Moore sta pubblicando su Bandcamp nelle ultime settimane. Potete ascoltarla qui:

MAY DAZE by Thurston Moore

«Una colonna sonora per i nostri fratelli e sorelle americani. Possiamo cambiare il mondo, liberare i prigionieri politici, insorgere per la decenza comune. More to come».