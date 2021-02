Ascolta ‘Mambo’, il singolo di Steve Aoki con Sfera Ebbasta

A pochi giorni dalla polemica sulla paura del ritorno del pop in classifica scatenata da un suo tweet – ne abbiamo parlato qui –, Sfera Ebbasta è tornato con un nuovo singolo. Si tratta di Mambo, un brano di Steve Aoki. I due avevano già collaborato a Salaim Alaikum, una delle canzoni dell’ultimo album Famoso.

Insieme a loro una lunga lista di ospiti internazionali: il dj e producer Willy William, il rapper El Alfa, Sean Paul e il duo di produttori Play-N-Skillz, uniti per un brano dalle chiare influenze reggaeton, dove si mischiano italiano, inglese e spagnolo.

«Realizzare Mambo è stato uno spasso», ha detto Aoki. «Come sempre, trovo che il sound latino sia il parco giochi più divertenti. Le collaborazioni hanno dato alla canzone un aspetto internazionale. In un momento così particolare, una canzone come questa è perfetta per dimostrare ai fan che siamo tutti uniti». Per Sfera, invece, il brano «è la dimostrazione che la musica in italiano può arrivare dove non era mai stata ascoltata. Sono molto felice di far parte di questo movimento».