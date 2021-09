Ascolta ‘Magari No’, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

È uscito stanotte il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Magari No, primo anticipo da Space Cowboy, nuovo disco in uscita nel 2022. Potete ascoltarlo qui sopra.

La ballad arriva dopo i singoli Ricordami, Ma Lo Vuoi Capire, I nostri anni, e Non avere paura.

«Prenditi pure sta canzone», ha scritto Paradiso nel post pubblicato per l’uscita del singolo:





Questa invece la copertina di Space Cowboy:

All’uscita del disco seguirà un tour in giro per l’Italia. Le date:

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @Palaflorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore