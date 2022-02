Ascolta la versione integrale di ‘Stripper’, la canzone che Achille Lauro porterà all’Eurovision

Achille Lauro non ha ancora pubblicato sulle piattaforme di streaming Stripper, la canzone che gli ha consentito di vincere sabato sera Una voce per San Marino (qui la nostra serata davanti alla tv della Repubblica).

La sua esibizione è però disponibile su YouTube. Dopo aver vinto il contest, Lauro porterà la canzone in rappresentanza della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest che si terrà dal 10 al 14 maggio al Palaolimpico di Torino.

Per arrivare in finale, Lauro dovrà passare la seconda semifinale arrivando fra i primi 10. A votare per ogni Paese ci saranno giurie qualificate e televoto. Alle semifinali non prenderanno parte i cinque Paesi che accederanno direttamente alla finale (Italia, Germania, Spagna, Regno Unito e Francia). L’Italia voterà per la prima semifinale e quindi potrà dire la sua su Lauro solo eventualmente in finale.

Nella stessa serata di Lauro ci sarà anche Emma Muscat. La cantante di Amici rappresenterà il suo Paese, Malta, con Out of Sight. Eccola: