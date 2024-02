Ascolta la versione di Lana Del Rey di ‘Blue Skies’

Lana Del Rey ha pubblicato una cover di Blues Skies, il classico di Irving Berlin che nel 1926 venne incluso nel musical Betsy. Tra le interpretazioni più popolari, quelle di Ella Fitzgerald e di Willie Nelson.

La versione di Del Rey è inclusa dalla colonna sonora della serie The New Look. Le prime puntate sono arrivate oggi su Apple TV+. Vede protagonisti Ben Mendelsohn (Christian Dior) e Juliette Binoche (Coco Chanel), rivali nell’industria della moda nella Parigi occupata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

Dalla soundtrack curata da Jack Antonoff, piena di cover di canzoni risalenti alla prima metà del Novecento, sono già state tratte Now Is the Hour (The 1975) e White Cliffs of Dover (Florence + The Machine).

Antonoff ha lavorato all’ultimo disco di Del Rey Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd e ha prodotto il prossimo, che si intitola Lasso ed è orientato al country.

Blue Skies (From "The New Look" Soundtrack)

La tracklist di The New Look:

Florence + The Machine – “White Cliffs Of Dover”

The 1975- “Now Is The Hour”

Lana Del Rey – “Blue Skies”

Perfume Genius – “What A Difference A Day Makes”

Nick Cave – “La Vie En Rose”

Beabadoobee – “It’s Only A Paper Moon”

Joy Oladokun – “I Wished Upon The Moon”

Bartees Strange – “You Always Hurt The One You Love”

Sam Dew – “I Cover The Waterfront”

Bleachers – “Almost Like Being In Love”