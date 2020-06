Ascolta la versione di James Blake di ‘Come As You Are’ dei Nirvana

«Ho comprato Nevermind nel 1991 e fino a oggi non avevo capito le parole», scrive un follower di James Blake. Si riferisce alla versione per voce e piano di Come As You Are, uno dei classici dei Nirvana che il cantante inglese ha pubblicato su Instagram.

James Blake aveva 3 anni quando i Nirvana pubblicarono questo pezzo che, nella versione originale, aveva più di una assonanza con Eighties dei Killing Joke. Blake l’ha suonata domenica 28 giugno nell’ambito di un concerto casalingo improvvisato per raccoglie fondi a favore della Loveland Foundation che si occupa di dare aiuto a ragazze e donne di colore attraverso vari strumenti fra cui terapia e borse di studio. A questo link è possibile vedere l’intera esibizione di Blake.