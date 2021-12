Ascolta ‘La stagione del Cancro e del Leone’ di Tommaso Paradiso

Lo aveva annunciato pochi giorni fa ed eccolo qui: è uscito stanotte il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, La stagione del Cancro e del Leone.

Il brano anticipa il nuovo album Space Cowboy, in arrivo il 4 marzo 2022. Seguirà un tour nei palazzetti italiani anticipato da due show totalmente free dedicati ai fan a Milano (Santeria Toscana, 21 gennaio) e Roma (Largo Venue, 23 gennaio): un regalo che Paradiso vuole fare a quelli che attendono il tour da tempo, a causa della pandemia.

Il nuovo singolo è stato scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Federico Nardelli. «Questa canzone non è stata scritta per l’estate ma per l’estate che abbiamo dentro anche d’inverno. È una voglia irresistibile, un accenno di manica corta». Trovate il pezzo qui sopra, buon ascolto.





Queste le date del tour:

Venerdì 21 gennaio 2022 || Milano @ Santeria Toscana 31

Domenica 23 gennaio 2022 || Roma @ Largo Venue

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @Palaflorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore