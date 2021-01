Ascolta la playlist di Joe Biden e Kamala Harris

Il Presidential Inaugural Committee di Joe BIden e Kamala Harris ha pubblicato la playlist dedicata alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio, quando Biden diventerà ufficialmente il 46° presidente della storia degli Stati Uniti. La playlist è il risultato della collaborazione tra il PIC, DJ D-Nice e Raedio, l’etichetta lanciata da Issa Rae. Contiene 46 canzoni, ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

«Siamo onorati di aver collaborato alla playlist ufficiale dell’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris», ha detto Benoni Tagoe, co-fondatore di Raedio, in un comunicato. «Sappiamo che la musica ha il potere di unire le persone, e dopo un anno di divisioni e difficoltà, speriamo che queste canzoni possano essere un nuovo inizio, un cambiamento positivo, un modo per ricordare che la musica è una lingua universale».

La playlist contiene musica vecchia e nuova, scelta da un gran numero di generi diversi. C’è Kendrick Lamar con Now or Never, Pick up the Pieces della Average White Band, Free dei Sault, Coffin Nails di MF Doom, Lovely Day di Bill Withers, Unbelievers dei Vampire Weekend, Got to Give It Up – Pt. 1 di Marvin Gaye e Good Days di SZA. Potete ascoltarla poco sopra.