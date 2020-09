Ascolta la nuova versione di ‘Eclipse’ dei Pink Floyd inclusa in ‘Dune’ di Denis Villeneuve

Nel nuovo trailer di Dune, il film di Denis Villeneuve tratto dal best seller di Frank Herbert, è contenuta una nuova versione di Eclipse dei Pink Floyd arrangiata in mondo iper drammatico dal compositore Hans Zimmer.

Com’è noto, Eclipse è il pezzo che chiude l’album dei 1973 The Dark Side of the Moon invitando l’ascoltatore a resistere alle, chiamiamole così, forze del male.

È interessante notare che, quando Alejandro Jodorowsky carezzò l’idea di portare Dune al cinema negli anni ’70 trasformandolo in una «allucinazione da LSD senza LSD», pensò di affidare la colonna sonora ai Pink Floyd. È una vicenda raccontata nel documentario Jodorowsky’s Dune.

Qui il trailer in italiano: