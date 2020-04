Green Day, ascolta la nuova cover della quarantena di Billie Joe Armstrong

Billie Joe Armstrong ha pubblicato un’altra canzone per No Fun Mondays, la serie di cover che ha iniziato a registrare durante l’isolamento da coronavirus. Dopo Corpus Christi, Manic Monday, I Think We’re Alone Now, You Can’t Put Your Arms Around a Memory e il tributo ad Adam Schlesinger con That Thing You Do!, il frontman dei Green Day ha suonato War Stories, il singolo del 1979 degli Starjets.

Oltre alla serie di cover, Billie Joe Armstrong sta sfruttando il tempo in isolamento per lavorare a nuova musica dei Green Day. «Ho un sacco di melodie in testa, ho scritto qualcosa come sei canzoni dall’inizio di tutto questo», ha detto a Kerrang!, «non so quando rivedrò Mike e Tré, ma spero di tornare presto in tour e in studio con Butch Walker (il produttore di Father of All…)».