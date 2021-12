Ascolta ‘La coda del diavolo’ di Rkomi ed Elodie

È un brano che farà ballare quello di Rkomi ed Elodie. La coda del diavolo, uscita stanotte, è la prima collaborazione tra i due che potete ascoltare qui sopra.

Si tratta a tutti gli effetti di un brano che va ad arricchire Taxi Driver, tra gli album più apprezzati di questa stagione, e di cui è stato realizzato anche un MTV Unplugged.

Prodotto da Marz e Zef e scritto da Rkomi e da Davide Petrella, La coda del diavolo è un brano «dalle atmosfere ipnotiche, perfetto per perdersi nella notte metropolitana dove i due protagonisti si inseguono, si sfuggono, si prendono e si lasciano per poi ritrovarsi di nuovo, in una danza senza fine». «Torniamo a divertirci», ha scritto Rkomi su Instagram.