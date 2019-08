Ascolta la canzone che Bruce Springsteen scrisse per Harry Potter

Il 28 agosto uscirà Blinded by the light, il nuovo film di Gurinder Chadha ispirato alle musiche del Boss. All’interno della colonna sonora, tra le molte canzoni di Springsteen, anche l’inedito I’ll stand by you che potete ascoltare qui sopra.

La traccia fu ispirata dalla saga di Harry Potter, ma non entrò mai a far parte di uno dei film tratti dai libri di J.K. Rowling: «È un pezzo molto carino. Prima o poi finirà in qualche film». E quale occasione migliore della colonna sonora di Blinded by the light – Travolto dalla musica, nei cinema italiani dal 29 agosto. La pellicola racconta la storia di Javed (Viveik Kalra), adolescente britannico di discendenza pakistana che vive nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell’epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all’intolleranza della sua città e all’inflessibilità tradizionalista di suo padre (Kulvinder Ghir). Ma quando un suo compagno di classe (Aaron Phagura) gli fa conoscere la musica del “Boss”, Javed scopre dei parallelismi con la sua vita da classe operaia nei potenti testi di Springsteen. Mentre Javed scopre una via d’uscita catartica ai suoi sogni repressi, comincia anche a trovare il coraggio di esprimersi. Questa la locandina: