Ascolta ‘Knife Edge’, la nuova canzone di Thom Yorke tratta dalla colonna sonora di ‘Confidenza’

Thom Yorke ha pubblicato due nuovi pezzi. Sono Knife Edge e Price Giving e sono tratti dalla colonna sonora del film di Daniele Lucchetti Confidenza. Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, il film sarà nelle sale da mercoledì 24 aprile.

L’album di Yorke uscirà in digitale venerdì 26 aprile, su vinile e CD il 12 luglio. È la seconda colonna sonora che il cantante e musicista dei Radiohead scrive per un film di un regista italiano dopo Suspiria di Luca Guadagnino.

Il pezzo di punta è Knife Edge, accompagnato da un video con una sequenza del film interpretato da Elio Germano e Federica Rosellini riadattata da Ael Dallier Vega.

Thom Yorke – Knife Edge (Official Video – taken from Confidenza official soundtrack)

La soundtrack è prodotta da Sam Petts-Davies, che ha lavorato anche all’ultimo degli Smile Wall of Eyes, e vede la partecipazione della London Contemporary Orchestra e di un gruppo jazz comprendente Tom Skinner e Robert Stillman.

Gli Smile sono attesi per tre date in Italia nel 2024: il 22 giugno al Medimex di Taranto, il 23 e il 24 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest.

Thom Yorke - Prize Giving

La tracklist e al copertina dell’album:

The Big City

Knife Edge

Letting Down Gently

Secret Clarinet

In The Trees

Prize Giving

Four Ways In Time

Confidenza

Nosebleed Nuptials

Bunch Of Flowers

A Silent Scream

On The Ledge