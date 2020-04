Jeff Beck e Johnny Depp hanno pubblicato una cover di ‘Isolation’ di Lennon

È successo: Jeff Beck e e Johnny Depp hanno pubblicato la loro prima collaborazione. Dopo aver lavorato a nuova musica dietro le scene durante gli scorsi anni e aver collaborato live, oggi la strana coppia ha pubblicato la prima canzone insieme, una reinterpretazione del classico Isolation di John Lennon. Potete ascoltarla qui:

«È già da un po’ che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno. Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale “isolation” che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare», ha dichiarato Beck.

Depp aggiunge: «Io e Jeff Beck abbiamo registrato questa canzone lo scorso anno, come nostro take di un bellissimo brano di John Lennon. La poesia di Lennon dice “Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!’ è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull’isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo avere, e speriamo che vi aiuti a capire il momento o solo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme.»