Ascolta il tributo all star a Sanremo 2023 (e a Richard Benson) di Valerio Lundini

Tra esposti, indagini, “limoni Made in Italy”, crisi vere o presunte, corsi e ricorsi storici e mancate tutele del diritto d’autore, l’onda lunga di Sanremo 2023 sembra destinata a durare ancora a lungo.

Per fortuna, tra un rimbrotto della destra e un’iscrizione nel registro degli indagati, c’è ancora spazio per qualche attimo di (sacrosanto) cazzeggio: a colmare il nostro bisogno di leggerezza ci ha pensato Valerio Lundini, che ha pubblicato su YouTube una canzone che – citiamo testualmente – dedica «a tutti quei sanremaschi che, dopo il festival, non sanno più che fare e si sentono abbandonati a loro stessi».

Si tratta di spezzoni raccolti durante le ospitate dei vari artisti che, durante la settimana del Festival, hanno partecipato allo speciale sanremese condotto dal comico su Radio2: Ariete, i Baustelle, Mara Sattei, Mr Rain, gIANMARIA, Rosa Chemical, Manuel Agnelli, Paola & Chiara, Tananai, gli Eugenio in Via di Gioia, Leo Gassmann, i Colla Zio, Will, Elodie, Piero Pelù, Olly, Colapesce, Dimartino, Madame, Sethu, Ditonellapiaga, Lazza, Levante.

C’è poi un cammeo di eccezione: quello dell’indimenticato Richard Benson – per il quale Lundini non ha mai celato una certa venerazione – autore dell’assolo di chitarra finale. Che dire: il pastiche spensierato che ci meritavamo. Buon ascolto!