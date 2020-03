Ascolta il principe Harry che canta nel nuovo singolo di Bon Jovi

“Ci hanno insegnato a sparare / Uomini e donne fianco a fianco / Pensavamo che saremmo stati accolti come liberatori / In una guerra millenaria”, canta Jon Bon Jovi nel nuovo singolo Unbroken. Ad accompagnarlo c’è l’Invictus Games Choir, un coro che – secondo quanto riporta il NME – comprende il fondatore della Invictus Games Foundation, il principe Harry.

I ricavi del singolo registrato negli studi Abbey Road circa un mese fa saranno devoluti alla fondazione creata da Harry per organizzare gli Invictus Games, sorta di olimpiade a cui partecipano veterani di guerra con disabilità. L’edizione del 2020 avrebbe dovuto tenersi a L’Aia dal 9 al 16 maggio. È stata rimandata al 2021.

Unbroken non è un inedito assoluto. Bon Jovi ha pubblicato una diversa versione della canzone nel novembre 2019 per il documentario To Be of Service. I proventi di quella versione andavano alla Patriotic Service Dog Foundation che regala cani ai veterani di guerra per aiutarli ad affrontare i disturbi da stress post traumatico.

I Bon Jovi pubblicheranno il 15 maggio il nuovo album Bon Jovi 2020. Domenica scorsa, il cantante ha lanciato una sfida ai fan: finire una canzone intitolata Do What You Can e da lui abbozzata su quel che si prova in questo periodo difficile. Il tastierista del gruppo David Bryan ha annunciato nel corso della scorsa settimana di essere positivo al coronavirus.