Ascolta il pezzo che Dave Grohl ha scritto per Nandi Bushell

La saga continua. Dopo l’epica battaglia online alla batteria, per il secondo round Dave Grohl ha scritto un pezzo per la sua piccola e agguerrita avversaria, la superstar della batteria Nandi Bushell, 10 anni.

«Ok, Nandi, hai vinto, ma ho una cosa per te per il secondo round». In un video pubblicato sui social dei Foo Fighters, Grohl suona un tema musicale «che ho creato su due piedi». Lo esegue suonando batteria, basso e chitarra, accompagnato dai cori delle Grohlettes, ovvero le figlie. Il pezzo si intitola apparentemente Nandi ed è una specie di sigla per la nuova supereroina del rock. “Ha la forza, ha l’anima, salverà il mondo col rock’n’roll”, dice il testo.

Ovviamente Nandi ha accettato la sfida e l’ha annunciato su Instagram. «Mr. Grohl ha scritto una canzone su di me, non ci posso credere».