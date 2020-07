Ascolta il nuovo singolo di Kid Cudi e Eminem, ‘The Adventures of Moon Man and Slim Shady’

Kid Cudi e Eminem si sono uniti in un nuovo brano, The Adventures of Moon Man and Slim Shady, uscito ieri a mezzanotte. La collaborazione era stata annunciata dalla figlia di Kid Cudi, Vada, in un video che l’artista aveva condiviso due giorni fa su Twitter. È la prima volta in assoluto che i due collaborano.

C’è un lyric video per il brano, con i rapper che compaiono sotto forma di cartoni animati mentre rappano, tra le altre cose, del loro ritorno e degli ultimi fatti di attualità. “Yeah, it’s been a minute, but I’m back in it,” dice Kid Cudi aprendo la prima strofa che parla del suo periodo in rehab e del passare attraverso “l’oscurità e la luce”. Eminem invece ci parla di COVID-19 e brutalità poliziesca. “Half of us walking around like a zombie apocalypse,” dice. “Other half are just pissed off and don’t want to wear a mask.” O ancora: “Prayers for George Floyd and Ahmaud Arbery/How the fuck is it that so many cops are dirty?”.