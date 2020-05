Ascolta il nuovo singolo dei Gorillaz con Tony Allen e Skepta

È uscito da pochi minuti il nuovo singolo dei Gorillaz, inedito del loro progetto Song Machine. La canzone si chiama How Far? e con loro ci sono Skepta e Tony Allen, il batterista scomparso pochi giorni fa. Il brano è stato registrato da Albarn e Skepta poco prima del lockdown, ed è uscito ora come tributo ad Allen. Potete sentirla qui sopra.

«Non c’è una fine», dice Allen in un comunicato pubblicato dalla band. «Voglio prendermi cura dei giovani». Allen era un grande amico di Albarn. Oltre ad aver lavorato con i the Good, the Bad and the Queen, i due hanno lavorato insieme per il supergruppo Rocket Juice & The Moon e per gli Albarn’s Africa Express