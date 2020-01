Ascolta il nuovo pezzo di Bruno Mars e Charlie Wilson, ‘Forever Valentine’

Bruno Mars fa squadra con Charlie Wilson per “Forever Valentine”, il nuovo pezzo della leggenda del R&B. Entrambi ci mettono la voce su un groove funk e il risultato è un brano dolcissimo: “It ain’t gotta be February/to break out some whipped cream and strawberries”, “Will you be mine/My forever valentine/Say you will and make me/The happiest man alive.”

Mars ha anche co-prodotto il pezzo, insieme a the Stereotypes and D’Mile, e collaborato alla scrittura insieme a Wilson, Micah Powell e Seth Reger.

In un’intervista a Billboard, Wilson ha parlato di com’è nata “Forever Valentine”: “Abbiamo parlato per un po’ del mood che doveva avere il pezzo, fatto il ritornello, e poi non ci siamo più visti per un po’. Poi ci siamo ritrovati in tour insieme, la cantavamo ogni giorno a pranzo e man mano la finivamo”.

“Forever Valentine” segna il ritorno di Wilson dopo il suo disco del 2017 In It To Win It. Negli ultimi anni l’artista ha collaborato con un sacco di gente, da Snoop Dogg a Kanye West e Tyler, the Creator.