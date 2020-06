Il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante ha pubblicato ieri She Smiles Because She Presses The Button, il suo terzo disco acid house con il nome di Trickfinger, seguito di Trickfinger II del 2017 e di Look Down, See Us, uscito il mese scorso.

Si tratta del primo lavoro solista da quando Frusciante è tornato nei RHCP lo scorso dicembre, dopo più di dieci anni di separazione. Per ascoltare il disco, qui sotto: