Ascolta il nuovo brano di Peter Gabriel

Peter Gabriel ha pubblicato una nuova canzone chiamata Put the Bucket Down (Bright-Side Mix).

Il brano è il secondo estratto dal prossimo album, o\i, la cui uscita è prevista per la fine di quest’anno. Ma non aspettatevi una serie di release come fan tutti: il musicista britannico farà uscire un nuovo brano per ogni luna piena del 2026. Altro che New Music Friday.

Per ogni canzone ci saranno diverse versioni, Dark-Side e Bright-Side, oltre un’opera d’arte ognuna. Peter Gabriel ha scritto sul suo sito ufficiale: «Come progetto parallelo, sto lavorando a uno spettacolo in cui il cervello è il nucleo centrale e ci sono diverse canzoni, alcune di i/o e altre di o\i, che ne faranno parte. Questa è una di quelle e rappresenta un punto della narrazione in cui possiamo sia leggere che scrivere pensieri e la persona che canta non è sicura di avere pensieri propri. È tutto nella sua mente oppure in quella di qualcun altro? Il “secchio” è tutta quella roba che ci gira per la testa in continuazione, quindi diciamo che per trovare la strada da seguire bisogna mettere giù quel secchio…».

Per poi aggiungere: «Ho iniziato a costruire elementi ritmici attorno a quello che chiamo un ‘loop sbilanciato’ e mi sono entusiasmato parecchio. Quando l’abbiamo fatto suonare alla band ha preso davvero vita. Durante le sessioni orchestrali ho chiesto a John Metcalfe di inventare una parte che è incredibilmente semplice ma che si adatta bene al brano. Siamo anche fortunati ad avere dei fiati. Sono stato molto fortunato a suonare con Paolo Fresu nel disco e poi con Josh Shpak durante il tour. Entrambi hanno fatto una versione della melodia strumentale anche in questo pezzo».

L’opera di questo mese, che poi sarebbe la copertine del disco, è di Tomás Saraceno e raffigura tre diverse specie di ragni: Cyrtophora citricola, Nephila senegalensis e Holocnemus pluchei. Si intitola Cosmic Spider/Web.

«Penso che sia bellissima e in qualche modo sembra esserci una connessione tra le ragnatele, la natura e il cervello, quindi, per me, si adatta perfettamente. In questo caso, Tomás ha ascoltato la musica e ha scelto questa immagine perché la riteneva appropriata. Grazie a Tomás e al suo team e date un’occhiata a quello che fa».

Il primo brano che fa parte di questo progetto è Been Undone. Cliccate qui per ascoltare Put the Bucket Down (Bright-Side Mix). Il Dark-Side Mix uscirà più avanti nel mese, ovviamente durante la luna nuova.