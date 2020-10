Ascolta il mash-up fra il ‘Black Album’ di Jay-Z e ‘Mellon Collie’ degli Smashing Pumpkins

Nel 2004 Danger Mouse, all’epoca non ancora una star, univa le rime di Jay-Z contenute nel Black Album con musiche e parti vocali del cosiddetto White Album dei Beatles. Risultato: il Grey Album, sfumatura intermedia fra i dischi del rapper e del gruppo, nonché il più celebre dei dischi nati da un grande mash-up.

Ora un produttore del Maine chiamato Spose ha tentato qualcosa del genere. Solo che al posto di usare il White Album dei Beatles ha utilizzato le parti musicali di Mellon Collie and the Infinite Sadness e di altri pezzi degli Smashing Pumpkins. Il titolo dell’opera Marcy Projects and the Infinite Sadness fa riferimento alle case popolari di Brooklyn dove ha vissuto Jay-Z.

L’album non è stato pubblicato ufficialmente. Come abbiamo raccontato in questo articolo, le leggi sul copyright sono cambiate dal 2004 a oggi. Lo si può però ascoltare qui sotto e scaricare a questo link.