Ascolta ‘Il cuore in polvere’, la seconda canzone di Morgan scartata da Sanremo

Morgan continua a pubblicare musica sul suo profilo Instagram. Dopo le quattro canzoni “assurde” (ne abbiamo scritto qui e qui), il cantautore ha appena postato un altro inedito. Non un pezzo sperimentale, ma una canzone vera e propria. Anzi, una delle canzoni che aveva presentato per concorrere a Sanremo 2021 e che sono state scartate.

Il pezzo si intitola Il cuore in polvere ed è il secondo brano “sanremese” diffuso da Morgan dopo Il senso delle cose. “Io chiedo a te tu chiedi a me, proteggimi dal mondo”, canta Morgan, “io credo a te, tu credi a me, ma ho il cuore in polvere”.