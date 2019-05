Ascolta ‘I Rise’, il nuovo estratto da ‘Madame X’ di Madonna

A poche ore dalla sua performance in realtà aumentata ai Billboard Awards, Madonna ha pubblicato una nuova traccia da Madame X, album di inediti in uscita il 14 giugno. Il brano si chiama I rise e campiona anche una parte del discorso di Emma Gonzalez, studentessa sopravvissuta alla sparatoria della Stoneman Douglas High School nel 2018. Potete ascoltare la traccia qui sopra.

In Madame X, oltre al duetto con Maluma, ci saranno anche i feat. con Anitta, Swae Lee e Quavo. Questa la tracklist:

01. Medellín (feat. Maluma)

02. Dark Ballet

03. God Control

04. Future (feat. Quavo)

05. Batuka

06. Killers Who Are Partying

07. Crave (feat. Swae Lee)

08. Crazy

09. Come Alive

10. Extreme Occident *

11. Faz Gostoso (feat. Anitta)

12. Bitch I’m Loca (feat. Maluma)

13. I Don’t Search I Find

14. Looking for Mercy *

15. I Rise