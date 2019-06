Ascolta i due nuovi singoli di Ghali

Si chiamano Turbococco e Hasta La vista i due nuovi brani di Ghali escono oggi. A 3 mesi da I Love You, lettera d’amore a un carcerato immaginario con tanto di video girato a San Vittore, il rapper torna con due brani molto diversi tra loro, anticipo del disco in uscita in autunno.

Potete ascoltarli qui sotto:



«Ci sono poche ragioni per dividere le cose, forse nessuna, ma a volte bisogna guardare alle differenze per capire l’unità del tutto. Turbococco e Hasta La Vista sono le mie prime due differenze, servite una sulla produzione di Takagi&Ketra e l’altra sulla produzione di Avedon. Turbococco è il mio modo indefinito di essere alle prese con appuntamenti, famiglia, lavoro, musica e il mio cocco (la testa) va a mille (turbo); mentre Hasta La Vista è la distensione club di tutto il processo, è il momento in cui posso essere il ragazzo di Baggio».

Quest’estate Ghali sarà protagonista nei più importanti festival Europei, ecco le date:

5 Luglio Wireless Festival Alter Rebstockpark, Fraconoforte, Germania

20 Luglio Lollapalooza Hippodrome ParisLongchamp, Parigi, Francia

23 Luglio POW WOW, Pag, Croazia

27 Luglio Tomorrowland Festival, Boom, Belgio