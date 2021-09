I Guns N’ Roses hanno pubblicato un nuovo pezzo chiamato Hard Skool. Anche questo, come l’altro singolo uscito quest’anno, è un inedito risalente all’era Chinese Democracy.

Conosciuta in precedenza col titolo provvisorio di Jackie Chan, del brano si parlava da un po’. Mai eseguito dal vivo in maniera ufficiale, Hard Skool era però apparso in diverse scalette dei loro concerti, senza però essere poi suonato. Potete ascoltarlo qui sopra.