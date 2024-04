Ascolta ‘Giusto o sbagliato’, l’inedito di Francesco De Gregori con Checco Zalone

Francesco De Gregori e Checco Zalone hanno pubblicato la loro prima canzone assieme. Si intitola Giusto o sbagliato e la potete ascoltare qua sotto. L’ultimo album di inediti di De Gregori è Sulla strada del 2012. Da allora ha pubblicato riletture del proprio repertorio e di quello altrui (vedi Vivavoce e Amore e furto dedicato a Bob Dylan), duetti come quello con Elisa in Quelli che restano (scritto dalla cantautrice, non da lui), nuove versioni con Antonello Venditti, dischi dal vivo, ma mai pezzi inediti.

Scritto dai due, con Zalone nel ruolo di musicista e non di cantante, Giusto o sbagliato anticipa Pastiche, l’album della coppia che uscirà il 12 aprile dove De Gregori alla voce, Zalone al pianoforte, una band e in alcuni pezzi un’orchestra rileggono alcuni brani del cantautore, ma anche di Paolo Conte, Antonello Venditti, Pino Daniele. Nel disco, Giusto o sbagliato è presente in due versioni. La copertina di Pastiche rende omaggio alla cover di Carosello Carosone, album del 1955 di Renato Carosone.

«Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura», dice De Gregori in un comunicato stampa.

I due saranno in concerto il 5 e il 9 giugno alle Terme di Caracalla, a Roma. Sono le uniche due date annunciate della coppia.