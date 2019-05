I Flaming Lips hanno pubblicato da poche ore il nuovo singolo da King’s Mouth, album di inediti in uscita il prossimo 19 luglio.

Nella traccia, che si chiama Giant Baby, la voce narrante è quellas di Mick Jones dei Clash. Potete ascoltarla qui sopra.

Giant Baby arriva dopo la pubblicazione di un altro brano, All for the Life of the City. Quest’estate la band sarà in tour e l’appuntamento con i fan italiani è l’1 settembre a Prato.