Ascolta ‘Free’, il nuovo brano di Iggy Pop

Si chiama Free il nuovo brano di Iggy Pop, title track del nuovo disco in uscita a settembre.

Nel brano Iggy esplora il mood ambient e jazz, eliminando completamente la voce salvo un paio di interventi parlati: «I wanna be free». Potete ascoltare il brano qui sopra.

Il disco, già disponibile per il preorder, arriva a due anni da Post Pop Depression, disco prodotto da Josh Homme. «Free è un disco in cui molti artisti parlano per me. Volevo essere libero»· L’album è nato dopo il lungo tour a sostegno dell’ultimo disco: «mi sono liberato del problema dell’insicurezza cronica che ha perseguitato la mia vita e la mia carriera per troppo tempo».

Questa la tracklist:

1. Free

2. Loves Missing

3. Sonali

4. James Bond

5. Dirty Sanchez

6. Glow In The Dark

7. Page

8. We Are The People

9. Do Not Go Gentle Into That Good Night

10. The Dawn