Ascolta ‘Donda’, il nuovo brano di Kanye West dedicato alla madre

Non solo politica: Kanye West ha pubblicato una nuova canzone, Donda, che prende il nome dalla sua defunta madre. Il pezzo è stato pubblicato il 12 luglio, giorno che sarebbe stato il compleanno della donna. Donda West è morta nel 2017 per complicazioni sorte dopo un intervento di chirurgia estetica. Nel brano si sente la sua voce che recita le parole del singolo Sound Of Da Police di KRS-One del 1993.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E — ye (@kanyewest) July 13, 2020

«In loveing memory of my incredible mother on her birthday», ha scritto Kanye in un tweet. La scorsa settimana il rapper ha pubblicato Wash Us In The Blood feat. Travis Scot.